Trump classifica como "um desastre" acordo nuclear com o Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que o acordo nuclear com o Irão é "um desastre", falando ao lado do homólogo francês, Emmanuel Macron, que defende a manutenção do acordo.

"As pessoas sabem a minha posição sobre o acordo iraniano, é um acordo terrível", disse Trump no início do encontro na Sala Oval da Casa Branca com o Presidente francês.

Antes de iniciar a visita de Estado aos Estados Unidos, Emmanuel Macron disse que tentaria convencer Trump a manter-se no acordo, porque não há "uma opção melhor" e, nesta altura, "não há um plano B".

Por outro lado, Donald Trump advertiu o Irão de que se relançar o programa nuclear "vai ter problemas maiores do que alguma vez teve".

Concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança -- EUA, Rússia, China, França e Reino Unido -- e a Alemanha), o acordo nuclear permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado retirar-se do acordo se os europeus não derem a sua concordância a uma adenda ao atual acordo que permita evitar completamente o desenvolvimento de mísseis balísticos e promover o respeito pelos direitos humanos.