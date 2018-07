Trump ameaça com shut down se não lhe derem dinheiro para o muro

Mãe reunida com o filho: "Trump meteu-se com os anjinhos de Deus"

Otay Mesa: o "ground zero" do (novo) muro de Trump

Donald Trump voltou este domingo a pressionar o Congresso e os Democratas por causa da imigração. "Por favor compreendam as consequências quando as pessoas atravessam a fronteira de forma ilegal, quer tenham consigo crianças ou não - e muitos só estão a usar as crianças para os seus fins sinistros. O Congresso tem que atuar e consertar as MAIS ESTÚPIDAS E PIORES leis da imigração em todo o mundo. Votem "R"", escreveu o presidente republicano, no Twitter.

"Os democratas, que querem Fronteiras Abertas e pouco se importam com o Crime, são incompetentes, mas têm os Media das Fake News quase totalmente do seu lado!", prosseguiu, de forma dura, na sua conta naquela rede social.

O presidente foi mais longe e, num terceiro tweet, ameaçou provocar o shut down do governo dos EUA. "Estarei até disposto a provocar o shut down do governo se os Democratas não nos deram os votos necessários na questão da Segurança das Fronteiras, a qual inclui o Muro! Temos que nos ver livres desta Lotaria, desta Prende-Liberta, etc... e finalmente ter um sistema de Imigração baseado no MÉRITO! Precisamos de pessoas fantásticas no nosso País!".

No início do ano, a Casa Branca propôs uma política de imigração baseada no mérito, a qual ficou presa no Congresso, até por falta de entusiasmo de dentro dos próprios republicanos. A proposta da Administração Trump incluía, entre outras coisas, uma verba de 25 mil milhões de dólares para o muro entre o México e os EUA, uma das promessas mais polémicas de campanha do atual presidente.

Os tweets de Trump deste domingo surgiram depois de a sua Administração ter indicado que 1800 crianças que tinham sido separadas dos pais na fronteira voltaram a ser reunidas com os mesmos. Isto apesar de ainda haver centenas delas que estão separadas.

Este ano já houve shut down do governo dos EUA em duas ocasiões. O fecho do governo significa que todo o pessoal considerado não indispensável deixa de trabalhar, as Finanças, por exemplo, não abrem. No passado, por causa disso, até a estátua da Liberdade chegou a estar encerrada ao público.