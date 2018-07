O Presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou esta terça-feira a atitude do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com quem deve reunir-se em breve, afirmando que ele foi "muito aberto" e "muito respeitável".

Trump, que falava perante a imprensa durante o encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Pyongyang quer que a cimeira com Trump se realize "assim que for possível".

"Tivemos uma conversa muito boa. Ele foi realmente muito aberto e teve, penso, uma atitude muito respeitável, depois de tudo o que vimos", disse.

"A Coreia do Norte fez muitas promessas ao longo dos anos, mas eles nunca estiveram nesta posição", acrescentou.

O elogio de Trump a Kim contrasta com comentários que fez no passado, como quando lhe chamou "Little Rocket Man" (Traduzido por "Pequeno Homem Foguete"), numa alusão à pequena estatura do líder norte-coreano e aos ensaios de lançamento de mísseis do seu regime.

Trump e Kim deverão reunir-se em maio ou junho deste ano.

Em setembro do ano passado Trump falava do "homem louco". Kim Jong-Un acusava o presidente dos Estados Unidos de ser "um cão assustado" e "mentalmente perturbado".