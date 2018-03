Pub

Admitiu hoje retirar a proposta sobre tributação das importações de aço e alumínio se for alcançado um acordo comercial justo com o México e o Canadá

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu hoje retirar a proposta sobre tributação das importações de aço e alumínio se for alcançado um acordo comercial justo com o México e o Canadá.

"Temos grandes défices comerciais com o México e o Canadá. O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (TLCAN), que está sob negociação agora mesmo, tem sido um mau acordo para os Estados Unidos. Enormes deslocalizações de empresas e trabalhos", escreveu o líder norte-americano numa mensagem no Twiter.

Trump, que ameaçou no final da semana passada impor elevadas taxas alfandegárias, acrescentou que "as tarifas sobre o aço e alumínio só serão retiradas se for assinado um novo e justo TLCAN", um acordo que está em vigor desde 1994.

O presidente norte-americana não deu mais detalhes, nomeadamente sobre a possibilidade se alarga a mais países, e quais.

A mensagem de Trump coincide com o fecho da última ronda de negociações sobre o TLCAN que tem lugar esta segunda-feira na Cidade do México, com a presença dos principais negociadores dos três países.

Na semana passada os Estados Unidos anunciaram que vão impor uma taxa alfandegária de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio para proteger a indústria nacional, numa iniciativa que mereceu a crítica da generalidade da comunidade internacional, preocupada com a possibilidade de respostas semelhantes por parte de outros países.

Já hoje, o Governo alemão reafirmou que as políticas de "isolamento" e de "protecionismo" dos EUA são "o caminho errado" e insistiu que uma guerra comercial não beneficia ninguém.

"Não queremos uma escalada na situação e muito menos uma guerra comercial" que não beneficia a Alemanha, a Europa e os Estados Unidos", vincou o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, reiterando que a redução dos obstáculos comerciais "não se alcança mediante ameaças".

Nas declarações, o porta-voz de Angela Merkel salientou que a chanceler "sempre defendeu uma redução dos obstáculos comerciais, concretamente através de um acordo comercial transatlântico".

Também hoje o Presidente da França, Emmanuel Macron, disse que se as medidas protecionistas [dos EUA] foram confirmadas, "é importante que a União Europeia reaja rapidamente e de maneira proporcional".

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Quebeque, Macron acrescentou que "é claro que as medidas seriam uma violação das regras da Organização Mundial do Comércio; a União Europeia teria então o direito, e seria esse o desejo da França, de meter uma ação na OMC e tomar as contramedidas apropriadas" relativamente aos norte-americanos.