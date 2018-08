Trump admite que cimeira com Kim pode ser adiada

Os preparativos para a muito esperada cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un estão a decorrer, garantiu o presidente norte-americano. Em declarações aos jornalistas antes do encontro com o presidente sul-coreano na Casa Branca, Trump admitiu, no entanto, estar preparado para cancelar o frente-a-frente com Kim se algumas condições não forem cumpridas.

"Se não acontecer, talvez aconteça mais tarde", afirmou Trump. Antes de acrescentar: "Pode não dar no dia 12 de junho". O presidente americano estava a reagir à mudança de tom da Coreia do Norte na semana passada, quando Pyongyang sugeriu que a cimeira podia ser cancelada se fosse empurrada para um "abandono unilateral do nuclear".

O presidente voltou a insistir que a desnuclearização da Coreia do Norte é uma condição essencial à realização do encontro com Kim, marcado para dia 12 em Singapura.

Depois da tensão de 2017, com Trump e Kim a trocarem insultos e ameaças, além Pyongyang ter testado uma série de mísseis balísticos e realizado o seu sexto ensaio nuclear. Tudo mudou com o discurso de ano novo de Kim. Mas o verdadeiro arquiteto desta aproximação entre EUA e Coreia do Norte foi o presidente sul-coreano Moon. Cavalgando a onda dos Jogos Olímpicos de Inverno, organizados pela Coreia do Sul e nos quais as duas Coreias desfilaram sob a mesma bandeira, Moon protagonizou em finais de abril uma cimeira histórica com Kim em Panmunjon, na zona desmilitarizada que separa os dois países.

Kim e Moon anunciaram então o fim oficial da guerra da Coreia - em 1953, após três anos de conflito, este terminou com a assinatura de uma armistício, mas não e um tratado de paz. E Kim comprometeu-se com a desnuclearização da península.

Em março, Trump surpreendera o mundo ao aceitar o convite de Kim para uma cimeira inédita. Depois de muita especulação e algum suspense, Singapura foi o local escolhido. Por ser neutro, mas também por estar ao alcance dos aviões da era soviética ao dispor do líder norte-coreano. O dia 12 foi a data avançada por Trump. Mas nos últimos dias, o próprio presidente americano tem levantado dúvidas sobre a realização do encontro.