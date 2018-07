Trump admite aceitar convite de Putin para ir a Moscovo

Depois de uma cimeira no mínimo polémica, em Helsínquia e de um convite para uma ida a Washington, que acabou adiado para 2019, o presidente americano, Donald Trump, afirmou estar "disponível" para viajar até Moscovo, depois de um convite surpresa do presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a Casa Branca, citada pela BBC.



Putin disse esta sexta-feira que está pronto para viajar para os EUA sob "determinadas" condições e convidou Trump para Mse deslocar a Moscovo para uma segunda reunião, depois dos dois se terem encontrado na semana passada para uma reunião à porta fechada em Helsínquia.



O convite é feito dois dias depois de a Casa Branca ter anunciado que vai adiar a visita de Putin para o próximo ano. "O presidente Trump está ansioso para ter o presidente Putin em Washington depois do primeiro dia do ano, e está aberto a visitar Moscovo ao receber o convite formal", esclareceu Sarah Sanders em comunicado.



Esta declaração foi a resposta ao convite de Putin, feito durante uma conferência de imprensa na África do Sul, onde disse estar "pronto" para uma reunião com Trump. "Estamos prontos para essas reuniões. Estamos prontos para convidar o presidente Trump para ir a Moscovo. Que seja meu convidado. Ele tem o convite, já lho fiz", disse Putin, à margem da cimeira económica do grupo de países emergentes BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) em Joanesburgo, na África do Sul.



"Eu entendo perfeitamente que o presidente Trump tenha o desejo de realizar novas reuniões e estou pronto para ir a Washington se forem criadas condições adequadas para esse trabalho", acrescentou. Putin não explicou que "condições" serão essas.