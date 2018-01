Pub

Jornal The Wall Street Journal afirma que acordo de confidencialidade foi assinado um mês antes das eleições presidenciais de 2016

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma sexta-feira atribulada: depois das acusações de que terá feito comentários insultuosos e racista em relação ao Haiti e a vários países africanos, a sua conduta voltou a ser posta em cheque pelo The Wall Street Journal.

Segundo este jornal, o multimilionário chefe de Estado terá pago mais de 106 mil euros a uma estrela de filmes pornográficos para evitar que esta revelasse pormenores sobre um alegado encontro sexual entre ambos.

De acordo com o The Wall Street Journal, que cita fontes próximas do processo, o acordo de confidencialidade terá sido negociado entre Michael Cohen - advogado que passou quase uma década nos serviços jurídicos da Trump Organization - e o representante da mulher, chamada Stephanie Clifford.

O entendimento terá sido selado em outubro de 2016, apenas um mês antes das eleições presidenciais.