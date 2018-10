Trump acusa Soros de fazer campanha contra Kavanaugh

Democratas consideram "incompleto" relatório do FBI sobre Kavanaugh

Juiz Brett Kavanaugh vence mais uma etapa no processo de nomeação

Donald Trump acusou o milionário George Soros de financiar manifestações contra Brett Kavanaugh, pouco antes de uma votação no Senado sobre a nomeação do juiz conservador para o Supremo Tribunal.

"As manifestantes muito mal-educadas aos gritos no elevador são profissionais pagas para dar uma má imagem de senadores. Não se deixe enganar!", escreveu Trump no Twitter, para logo a seguir dizer que os autores do protesto são "pagos por Soros e outros".

A fundação do norte-americano de origem húngara George Soros contribui para várias organizações não-governamentais que atuam na área dos direitos humanos e na ajuda aos refugiados.

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán elegeu Soros como inimigo do seu governo nacionalista e iliberal. O encerramento de uma universidade financiada por Soros é a face mais visível da perseguição. É também comum a extrema-direita norte-americana lançar ataques a George Soros.

Milhares de manifestantes manifestaram-se em Washington na quinta-feira para pedir aos senadores que votassem contra a nomeação de Brett Kavanaugh para o o Supremo Tribunal. Alguns entraram num edifício do Senado para tentar convencer os senadores indecisos. Cerca de 300 foram detidos por um breve período.

Dias antes duas mulheres conseguiram acercar-se do senador republicano Jeff Flake num elevador do Congresso e pedir que reconsiderasse o seu sentido de voto. Flake pediu uma investigação ao FBI sobre as suspeitas relativas aos alegados abusos de Kavanaugh.

Os senadores fizeram as deliberações finais na sexta-feira, com 51 votos favoráveis (os republicanos) e 49 contra (os democratas). A votação final decorre no sábado.

A candidatura ao Supremo Tribunal do conservador Brett Kavanaugh, escolhido por Donald Trump, divide os Estados Unidos. No entanto, assegura Trump, esta campanha dos democratas acabará por jogar a favor dos republicanos. "A resistência alimentada pela raiva vai virar-se contra eles", afirmou num comício em Rochester, no Minnesota.