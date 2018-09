Trump acusou Canadá de incêndio da Casa Branca em 1814

O Presidente de Estados Unidos atribuiu hoje ao Canadá o incêndio da Casa Branca que, de facto, foi feito pelas tropas britânicas, durante a guerra anglo-norte-americana, em 1814.

"Por acaso, não nos queimaste a Casa Branca?!", questionou Donald Trump, dirigindo-se a Justin Trudeau, durante uma conversa telefónica, ocorrida em 25 de maio, a propósito da imposição de direitos alfandegários às importações de aço e alumínio por parte dos EUA, segundo a cadeia televisiva CNN, que cita fontes anónimas.

Desde que Trump anunciou que estava a ponderar estas medidas protecionistas, a Casa Branca defendeu a decisão com argumentos de segurança nacional. Contudo, este argumento tem sido questionado tanto por peritos como por dirigentes políticos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com efeito, durante uma entrevista realizada no passado fim de semana, com as taxas alfandegárias já em vigor, o próprio Trudeau chegou a perguntar "em que universo é que o Canadá pode representar uma ameaça aos EUA".

Questionado sobre se o líder canadiano poderia considerar a observação de Trump como uma piada, a fonte citada pela CNN limitou-se a dizer que o impacto que esta medida vai ter no Canadá e na indústria dos EUA "não é tema de riso".

O incêndio que devastou a residência presidencial em 1814 foi causado pelas tropas britânicas, como represália por um ataque contra a então colónia britânica de Iorque, no Estado do Ontário, região que hoje integra o Canadá.

Esta não é a primeira vez que Trump faz uma afirmação que provoca a indignação dos canadianos, uma vez que em março gabou-se, perante as câmaras, de ter mentido a Trudeau, ao dizer que os EUA têm um défice comercial com o Canadá.