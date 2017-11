Pub

Presidente norte-americano afirmou que disse que Putin voltou a negar as acusações de interferência nas eleições

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar na sinceridade de Vladimir Putin quando este disse que não interferiu nas eleições norte-americanas, mas afirmou também que acredita nos serviços secretos do seu país, que concluíram o contrário.

"Acredito que sente que nem ele nem a Rússia interferiu nas eleições. Quanto a eu acreditar nisso, estou com as nossas agências. São atualmente lideradas por ótimas pessoas, acredito muito nas nossas agências de informação", afirmou.

A comunidade ligada aos serviços de informação norte-americanos concluiu que a Rússia interferiu nas eleições de modo a ajudar o candidato republicano, Trump, a vencer a democrata Hillary Clinton.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em declarações aos jornalistas no sábado, a bordo do avião Air Force One, Trump disse que Putin voltou a negar as acusações, desta vez durante uma cimeira no Vietname.

"Sempre que me vê, ele [Vladimir Putin] diz-me: Não fiz isso. E eu realmente acredito nele quando mo diz", acrescentou Donald Trump.

O Presidente norte-americano voltou a frisar que é importante que os Estados Unidos tenham uma boa relação com a Rússia, e sugeriu que era tempo de remover as sanções que o Congresso tinha imposto à Rússia em resposta a esta interferência.

"É tempo de consertar um mundo que está estilhaçado e quebrado", afirmou