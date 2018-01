Pub

Presidente dos EUA disse em 1999 que caso algum dia se candidatasse, a ex-apresentadora iria consigo

Donald Trump disse esta terça-feira que venceria Oprah Winfrey numa hipotética corrida à Casa Branca em 2020. Depois de um discurso nos Globos de Ouro, Oprah ficou nas bocas do mundo como uma possível candidata e está até "intrigada" com a possibilidade, dizem pessoas próximas de Winfrey. O Presidente nos EUA, no entanto, desvaloriza.

"Sim, eu venceria a Oprah. Gosto dela, mas não acho que vá concorrer. Conheço-a muito bem", disse ainda aos jornalistas, segundo a Reuters e a BBC. Trump afirmou ainda que uma possível luta nas urnas contra Oprah Winfrey seria "muito divertida".

"Fiz um dos últimos episódios do último programa dela, na última semana. Ela recebeu Donald Trump e a família", frisou o líder norte-americano.

A BBC recorda que, em 1999, Donald Trump afirmou numa entrevista que, caso algum dia concorresse à presidência dos EUA, levaria Oprah Winfrey consigo. "Oprah. Adoro a Oprah. Seria sempre a minha primeira escolha", afirmou então.