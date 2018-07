Trump aconselhou May a processar UE. E revelou conversa com a rainha

A primeira-ministra britânica anunciou qual foi o conselho "brutal" que Donald Trump lhe dera sobre a forma como lidar com o brexit. Em entrevista ao programa da BBC The Andrew Marr Show, Theresa May disse que o presidente norte-americano aconselhou-a a "processar a União Europeia", ao que a governante conservadora respondeu: "Na realidade vamos negociar."



Na entrevista que Donald Trump deu a Piers Morgan e publicada no Mail on Sunday, na qual o presidente anunciou que vai recandidatar-se em 2020, revelou como foi o seu encontro com a rainha e o que esta pensa do brexit.

"Enquanto eu caminhava dizia [para Melania] 'podes imaginar a minha mãe a ver esta cena? Windsor. Castelo de Windsor'. E foi lindo, foi realmente lindo, mas a rainha é maravilhosa. Ela é tão astuta, tão sensanta, tão linda. De perto, vê-se que ela é tão bonita. É uma pessoa muito especial."

Além das impressões pessoais, Trump revelou sobre o que conversaram: os presidentes que a rainha conheceu, a mãe de Trump, e a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Ela disse - e está certa - que é um problema muito complexo, eu acho que ninguém tinha ideia de quão complexo isso seria... Toda a gente pensou que seria 'Oh, é simples, juntamo-nos ou não nos juntamos, ou vamos ver o que acontece..."

Questionado sobre se Isabel II deu alguma indicação do que pensa sobre o tema, Trump respondeu: "Bem, eu não posso dizer, sabe que eu ouvi de muitas pessoas que simplesmente não se fala sobre as conversas que se têm sobre a rainha, certo?"