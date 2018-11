Trotinetes à solta em Madrid já provocaram 22 acidentes

Desde junho passado, já se registaram 22 acidentes com trotinetes na capital espanhola, depois de uma explosão na sua utilização, como se verificou nas últimas semanas em Lisboa. Em Madrid, houve oito atropelamentos, 16 feridos ligeiros e dois graves, um dos quais esta quinta-feira com menos de 7 anos, atingido no parque do Retiro, no centro da cidade.

Na noite de quarta-feira, relata o jornal El Mundo, aconteceu o acidente mais grave, quando um jovem de 18 anos ficou ferido ao colidir com um veículo enquanto conduzia a sua trotinete pela rua, numa zona onde não havia faixas para autocarros ou bicicletas.

Com o crescimento de ocorrências, a Polícia Municipal anunciou que vai passar a especificar se os acidentes envolvem estas trotinetes elétricas, triciclos e segways. As queixas mais frequentes com a chegada das patinetes, como lhes chamam os espanhóis, tem a ver com o estacionamento em qualquer lugar deste tipo de veículos.

Uma nova portaria municipal passou a definir estes "veículos de mobilidade urbana" tipo A e B, segundo a Direção Geral de Trânsito, devem circular pelas ciclovias ou ruas até 30 quilómetros por hora como a velocidade máxima, nem sempre respeitado.

O cerco ao uso destas trotinetes, que agora também chegaram em massa a Lisboa, é cada vez maior. Em Paris, as autoridades da capital francesa puseram restrições à circulação de trotinetes elétricas nos passeios e obrigando a regras para este meio de transporte no código da estrada.

Nos EUA, a empresa responsável por estes veículos retirou das ruas milhares de trotinetes elétricas depois de ter descoberto que algumas poderiam transportar baterias com perigo de explosão. A Lime Portugal disse não saber se há veículos do lote defeituoso, mas prometeu vigiar os veículos.