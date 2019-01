Troca acesa de palavras entre May e Corbyn sobre o Brexit antes de reunião a dois

May encontra-se esta tarde com Corbyn e fala ao telefone com Tusk

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não especificou quais são as alternativas ao backstop que está a planear apresentar a Bruxelas, depois de o Parlamento britânico lhe ter dado um mandato para renegociar o acordo de saída da União Europeia.

May respondia à primeira questão do líder do Labour, Jeremy Corbyn, durante a tradicional sessão de perguntas à primeira-ministra no Parlamento britânico. Os dois terão uma reunião sobre o Brexit às 15.00, segundo uma fonte da Reuters.

A primeira-ministra disse que há inúmeras propostas em cima da mesa, algumas apresentadas por vários deputados. As ideias, referiu, incluem "uma data de saída ou um mecanismo de saída unilateral" do backstop. Corbyn diz que a resposta não foi clara.

A segunda questão foi sobre que "linhas vermelhas" estava disponível para deixar cair na altura de renegociar com a União Europeia. May explicou que os líderes europeus "querem um acordo", mostrando-se contente por Corbyn ter aceitado reunir-se com ela para discutir o tema.

Depois, May questionou o líder da oposição sobre quais serão os seus planos. Corbyn respondeu que é a sessão de perguntas à primeira-ministra, que não é ele que tem que dar respostas.

Corbyn insistiu em saber quais são as alternativas, com May a dizer-lhe que ele devia estar a ouvir, porque já tinha respondido. O líder da oposição indicou-lhe então que, durante a reunião de ambos, lhe dará a alternativa do Labour que conseguirá uma maioria na Câmara dos Comuns. A primeira-ministra lembra-lhe que o Parlamento aceitou um acordo de Brexit sem backstop, mas rejeitou a emenda apresentada pelo líder trabalhista.

Quando May fala numa solução tecnológica ele questiona se esta estará disponível nos próximos 58 dias - o prazo que falta até 29 de março e o Brexit.

Pressionada por Corbyn a dizer que os deputados votaram para retirar a hipótese de um Brexit sem acordo de cima da mesa, May concorda, mas diz que "esse não pode ser o final da história". E diz que os deputados devem agora aprovar um acordo, acusando o líder do Labour de se opor a todos os planos do governo.

Vários deputados trabalhistas insistiram mais tarde no tema, com May a dizer a uma das representantes que espera que ela cumpra o seu papel e vote num acordo quando chegar a altura.

O líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP, em inglês) no Parlamento britânico, Ian Blackford, acusa May de enganar os deputados e questiona se a "incompetência" do governo "atingiu um novo máximo". Além disso lembra que o governo britânico avisou a Escócia em 2014 de que o referendo sobre a independência iria tirar o país da União Europeia.

Em relação à Escócia, May lembra que 60% das exportações escocesas vão para o resto do Reino Unido. E que era o partido dele que queria por uma fronteira que iria "prejudicar" a Escócia.

Questionada sobre as pescas e o risco de a União Europeia querer garantir o acesso às águas britânicas após o Brexit como represália de renegociar o Brexit, May garante que isso não acontecerá. E que o Reino Unido será um estado costeiro independente.

A sessão de perguntas não é exclusiva sobre o Brexit, qualquer deputado pode perguntar à primeira-ministra sobre qualquer tema. May falou da morte de jornalistas, criticou a situação na Venezuela e falou de educação nas primeiras perguntas. Depois do tema do Brexit, falou de temas de saúde, de transportes ou do racismo.

May começou a intervenção a dar as condolências ao Brasil por causa da rutura da barragem, dizendo que o Reino Unido está disponível para ajudar o país.