Tríplex de Lula foi vendido por 500 mil euros em leilão

O apartamento tríplex na praia do Guarujá que levou Lula da Silva para a prisão foi vendido a uma empresa chamada Guarujapar, com sede em Brasília, às 17:55, hora de Lisboa, durante um leilão.

No último lance do dia, os compradores ofereceram 2,2 milhões de reais, cerca de 500 mil euros, pelo imóvel, que inclui o 16º, o 17º e o 18º andares num total de 215 metros quadrados no Condomínio Solaris, naquela estância balnear no litoral do estado de São Paulo.

Sergio Moro, juiz da Lava-Jato que condenou Lula pela posse do tríplex a nove anos e seis meses, uma pena ampliada em segunda instância para 12 anos e um mês, havia determinado no dia 29 de janeiro a realização de um leilão público que só agora teve interessados.

Segundo Moro, o apartamento foi oferecido a Lula em contrapartida do favorecimento do antigo presidente à sua anterior proprietária, a construtora OAS. A defesa do antigo presidente continua a negar a posse.

Há cerca de um mês, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, organização social ligada ao Partido dos Trabalhadores invadiu o imóvel alegando que se era de Lula era do povo.

São Paulo