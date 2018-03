Pub

Penas vão até aos sete anos. Arguidos eram acusados de participar no golpe de Estado de julho de 2016. Todos os arguidos negaram envolvimento

Um tribunal turco condenou esta quinta-feira 25 jornalistas a penas até sete anos e meio de prisão por ligações à tentativa falhada de golpe de Estado em julho de 2016 na Turquia, avançou a agência noticiosa Dogan.

A maioria dos arguidos era acusada de ter colaborado com os 'media' reconhecidos como próximos do movimento do clérigo Fethullah Gülen (ex-aliado do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e atualmente exilado em território norte-americano), que o governo de Ancara responsabiliza pelo golpe de Estado fracassado.

Todos os arguidos negaram qualquer envolvimento na tentativa de derrubar o governo da Turquia.

Entre os condenados constam o cantor e jornalista Atilla Tas, condenado a mais três anos de prisão, e o jornalista Murat Aksoy, condenado a mais de dois anos de prisão.

Os dois homens, que vão permanecer em liberdade condicional enquanto aguardam o recurso, foram declarados culpados de ter "ajudado uma organização terrorista sem serem membros", relatou a agência turca Dogan.

Ancara qualifica como terrorista o movimento de Fethullah Gülen.

Estes dois jornalistas em questão estão em liberdade condicional desde finais de outubro, depois de mais de 400 dias de detenção.

"É uma decisão judicial e respeitamos", declarou Atilla Tas, após o anúncio da decisão do tribunal, segundo um vídeo publicado na página online do diário Cumhuriyet, conotado com a oposição turca.

"Se estar na oposição num país é um crime, então eu sou culpado", disse.

Na rede social Twitter, Murat Aksoy salientou por sua vez que "o processo judicial ainda não acabou".

"Acredito que serei finalmente absolvido. Não fiz mais que escrever e comentar", declarou.

Os dois homens foram julgados com outros 27 acusados, dos quais 25 são jornalistas e 19 encontram-se em prisão preventiva, de acordo com a agência Dogan.

Dentro deste grupo está também a antiga editora do diário Zaman Hanim Büsra Erdal, que foi condenada a seis anos e três meses de prisão. Um grupo de 10 arguidos foi condenado a sete anos e meio de prisão.

Após o falhado golpe de Estado ocorrido em 15 de julho de 2016, Ancara deu início a uma purga em diversos organismos estatais e setores da sociedade turca, incluindo nas forças militares, com a detenção de milhares de elementos, entre os quais centenas de generais.

Mais de 50 mil pessoas foram, entretanto, presas e mais de 140 mil pessoas foram afastadas ou suspensas de vários setores públicos na Turquia.

A Turquia ocupa o 155.º lugar em 180 países no índice de liberdade de imprensa estabelecido pela organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF).