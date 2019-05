Tribunal manda retomar os cuidados a Vincent Lambert, em estado vegetativo há 11 anos

© You Tube

Mais uma reviravolta no caso Vincent Lambert, um homem de 42 anos em estado vegetativo desde 2008. Decisões opostas num mesmo dia e que fazem a capa dos jornais franceses.

A alimentação e a hidratação a Lambert foram interrompidos esta segunda-feira de manhã, 20 de maio, por decisão clínica, decisão que os pais contestaram. Recorreram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que, à tarde, rejeitou o pedido. Mas o tribunal de recurso de Paris ordenou à noite a retomada dos tratamentos.

O tribunal "ordena ao Estado francês (...) que tome todas as providências para aplicar as medidas provisórias solicitadas pelo Comité Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (da ONU) a 3 de maio de 2019 para manter dieta e hidratação", cita a imprensa francesa.

Jean Paillot, um dos advogados dos pais, comentou: "O tribunal de Paris ordenou medidas provisórias, a saber, que a dieta e a hidratação de Vincent fossem retomadas sem demora. Portanto, é uma vitória extraordinária ".

O caso tem provocado um intenso debate em França, nomeadamente entre a classe política. Emmanuel Macron postou uma mensagem no Facebook em que achava que não precisava "interferir" na decisão de interromper o atendimento da ex-enfermeira tetraplégica. "Não cabe a mim suspender uma decisão que é o julgamento de seus médicos e que está de acordo com nossas leis". escreveu o presidente francês