Tribunal de Porto Alegre negou recurso da defesa. A 4 de abril de vai ser decidido o "habeas corpus" que pode levar à prisão do ex-presidente do Brasil

O Tribunal de Porto Alegre recusou o recurso da defesa de Lula da Silva. Este era o último recurso a ser analisado antes da decisão do Habeas Corpus, que pode ditar a prisão do ex-presidente do Brasil, para cumprir a pena de prisão de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A decisão ficará agora pendente da análise do Habeas Corpus que vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a 4 de abril. Se for negado, o juiz Sérgio Moro pode decretar a sua prisão. Esta segunda-feira estava em causa o o conhecido caso de "tríplex do Guarajá", no qual o ex-presidente Lula é acusado de receber um suborno da construtora OAS em troca de favorecimentos nos contratos com a Petrobras.

Lula da Silva pode vir a ser o candidato presidencial pelo Partido dos Trabalhadores.