As vítimas faziam parte de um canal de viagens no YouTube

Três jovens youtubers canadianos de um canal especializado em viagens morreram numa cascata no Parque de Shannon Falls, perto de Vancouver.

O grupo estava a nadar no topo de uma queda de água, uma das maiores da região da British Columbia, quando caiu, na passada terça-feira - uma queda de cerca de 30 metros, segundo a polícia. Os corpos foram recuperados esta quinta-feira.

As vítimas são Ryker Gamble, de 30 anos, Alexey Lyakh, da mesma idade, e Megan Scraper, de 29.

Os dois primeiros faziam parte da equipa fundadora do High on Life, que publica vídeos de viagens nas redes sociais, muitas vezes com acrobacias e brincadeiras mais radicais. O canal no Youtube tem mais de 500 mil subscritores e a conta de Instagram mais de um milhão.

As contas de Instagram de Gamble e Lyakh são também repositórios de imagens das suas viagens.

Alguns dos membros do grupo já tinham tido problemas devido a peripécias de viagem e comportamento considerado irresponsável: segundo a CBC, em 2016, Gamble e Lyakh foram banidos de uma série de parques nacionais norte-americanos depois de serem filmados a passear num local sensível e perigoso em Yellowstone. Gamble e Lyakh chegaram mesmo a ir a tribunal.

Alguns dos vídeos publicados vêm mesmo com a indicação para os espectadores não tentarem repetir aquelas façanhas "em casa", lembrado que os protagonistas têm treino.

O grupo publicou no Youtube uma mensagem a homenagear os amigos. "Eram três das pessoas mais calorosas, amáveis, mais motivadas e extrovertidas que podíamos conhecer", dizem os youtubers.