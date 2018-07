Três terroristas e três polícias mortos em confrontos noturnos

Morte de ecologista numa prisão no Irão gera polémica

Três terroristas e três agentes da polícia iranianos foram mortos em confrontos noturnos numa área no sudeste do Irão, na fronteira com o Paquistão, informou a agência oficial Irna (Islamic Republic News Agency).

"Às 01:30 da manhã de hoje [22:00 em Lisboa], um grupo de terroristas do Paquistão atacou" uma torre de vigilância da polícia na área de Mirjaveh, cidade fronteiriça a cerca de 75 km a sudeste de Zahedan, a capital da província do Sistão-Baluchistão", escreve a Irna.

O ataque surgiu na sequência de violentos confrontos e "três terroristas", um polícia e dois membros da Guarda Revolucionária, o exército de elite da República Islâmica, foram mortos, acrescenta a agência.

No passado, o Irão culpou o Paquistão de apoiar o grupo jihadista Jail al-Adl, acusado pelas autoridades do Teerão de estar ligado à Al-Qaeda e realizar numerosas operações armadas no Sistão-Baluchistão.

Os confrontos armados entre as forças de segurança e vários grupos criminosos ou "terroristas" são frequentes entre a maioria sunita da província de Baloch.

A população iraniana é 90% xiita e principalmente de etnia persa (cerca de dois terços).

De 2005 a 2010, o Sistão-Baluchistão foi desestabilizado por uma rebelião liderada pelo grupo sunita Jundallah ("Os soldados de Alá"), cujas atividades praticamente cessaram, após a execução do seu líder, em 2010.