Três sismos registados no espaço de uma hora na Indonésia

As informações constam no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Os três abalos tiveram uma profundidade de 60 quilómetros, segundo a mesma fonte, que precisou que o primeiro abalo teve uma intensidade de 6,6 na escala de Richter, num máximo de 10, e ocorreu pelas 17.27, a 151 quilómetros de Tobelo.

O segundo tremor, com intensidade de 5,1, foi registado pelas 18.18, a 150 quilómetros de Tobelo, enquanto o terceiro, também com uma intensidade de 5,1, aconteceu pelas 18.25, a 143 quilómetros.

No final de dezembro, um tsunami atingiu a Indonésia, no estreito de Sunda, provocando 437 mortos e 16 feridos. De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, a maioria das vítimas mortais do tsunami de 22 de dezembro era turista, sendo todas da Indonésia.