Três mortos e 27 detidos numa série de saques em Joanesburgo

Pelo menos três pessoas morreram e 27 foram detidas no âmbito de uma série de assaltos e saques a lojas de imigrantes no Soweto, zona de antigos guetos negros de Joanesburgo, África do Sul, disseram esta quinta-feira fontes policiais.

Na origem dos incidentes estarão acusações de que os comerciantes de origem estrangeira venderiam produtos caducados e falsificados.

"A comunidade ocupou as ruas em protesto e tornou-se violenta, o que levou aos saques", explicou a polícia da África do Sul em comunicado.

O pico de violência ocorreu na tarde de quarta-feira, com pelo menos três vítimas mortais.

Segundo a mesma fonte, "há ainda uma pessoa que está a ser tratada no hospital devido a ter sido ferida a tiro".

Os 27 detidos têm acusações como homicídio ou tentativa de homicídio, posse ilegal de armas de fogo e violência pública.

O presidente da câmara de Joanesburgo apelou à calma na quarta-feira, tendo a polícia aumentado a sua presença na zona e pedido a colaboração dos líderes da comunidade local para evitar a continuação dos incidentes.

Imagens publicadas no Twitter por populares mostram os momentos vividos na cidade.