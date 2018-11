Três meses presa porque a polícia confundiu algodão doce com droga

Um vendedor de algodão doce no estado dos Yankees, em Nova Iorque. Foi um destes sacos com uma substância azul, congelado pelo frio, que foi encontrado na mala do carro de Dana.

Dana Fischer está danada. Passou o reveillon de 2017 na prisão e os meses do inverno que se lhe seguiu, por causa de um crime que não cometeu. Esta quinta-feira, noticiou o New York Times, decidiu contratacar.

A história começa na véspera de ano novo, 31 de dezembro de 2016, quando os agentes do condado de Monroe, no estado da Geórgia, mandaram parar o carro onde Dana viajava com o namorado. Segundo o relatório, suspeitaram da tinta que cobria as janelas, era demasiado escura.

As cartas de condução de ambos estavam caducadas. De seguida, pediram a Dana que abrisse a mala do carro, algo com que ela concordou. Foi então que se depararam com um saco de plástico onde estava

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao abrirem a mala traseira depararam-se com um saco de plástico e, ao rasgarem-no, os dois polícias deram de caras com uma substância azul sólida. Levaram o pacote até ao seu carro e testaram-no num aparelho chamado Sirchie. Depois voltaram a ir ter com ela.

"Consegue dizer-me porque é que o teste de drogas deu positivo para metanfetaminas", perguntaram os agentes a Dana? Ela respondeu que não sabia, que aquilo era algodão doce que os filhos da amiga que lhe emprestara o carro se tinham esquecido e haviam congelado com o frio. Mas os polícias não acreditaram.

Dana Fischer foi detida às sete da tarde da véspera de ano novo e permaneceu na cadeia do condado de Monroe até ao dia 4 de abril. Perdeu o nascimento de dois netos e não pode apoiar a filha mais nova, que sofreu um aborto durante o tempo em que esteve presa.

Durante esses três meses e cinco dias continuou a clamar inocência, mas o resultado positivo do teste de drogas jogava contra ela. Entretanto, uma investigação do jornal New York Times e do site de investigação Propublica denunciaram as falhas do Sirchie. O aparelho dava resultados positivos em drogas para substâncias como chocolates e batatas fritas - e havia milhares de diagnósticos errados.

As metanfetaminas de Dana afinal não eram. Um laboratório qualificado determinou que aquela substância azul era mesmo algodão doce congelado. Este mês, a mulher decidiu processar os dois agentes que a detiveram, além de um outro que conheceu enquanto esteve presa. Também colocou processo ao fabricante do Sirchie e ao condado de Monroe, que decidiu adotar a maquineta.

Dana Fischer está danada.