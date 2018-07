Estado Islâmico decapita três irmãos no Afeganistão

Quinze mortos em ataque talibã a sede governamental no sudeste do Afeganistão

Presidente do Afeganistão anuncia fim do cessar-fogo unilateral

Três irmãos foram decapitados no domingo na zona leste do Afeganistão, segundo as autoridades locais, que atribuíram a autoria dos homicídios ao grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Os três homens, com 19, 24 e 27 anos, foram levados de casa à força e assassinados no distrito de Chaparhar, província de Nangarhar, disse à agência noticiosa AFP o porta-voz do governo provincial, Ataullah Khogyani.

Dois dos três irmãos tinham-se licenciado recentemente em Medicina e um terceiro estudava na universidade, acrescentou o mesmo responsável, que imputou o crime ao Daesh, acrónimo árabe do EI.

O pai dos três irmãos foi igualmente assassinado pelo EI, no ano passado.

O EI apareceu no Afeganistão em 2014, quando a coligação internacional que atuava sob a égide da NATO e estava presente no país desde 2001 se retirava, deixando a responsabilidade pela segurança a cargo das forças afegãs.

Embora menos importante em termos numéricos do que os talibãs, o EI reivindicou vários ataques sangrentos, nomeadamente em Cabul, entre os quais o do domingo passado, contra um centro de recenseamento eleitoral, que fez 57 mortos e mais de 100 feridos.

Os responsáveis de segurança ocidentais e afegãos acreditam que o EI recebe ajuda da rede Haqqani, uma fação dos talibãs.