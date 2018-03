Pub

Ainda não foram apurados os motivos dos ataques, que a polícia não sabe se têm ligação. Autoridades procuram um homem que estará em fuga

Aconteceram esta quarta-feira, na Áustria, dois ataques com uma faca, que deixaram quatro pessoas em estado grave. As autoridades ainda não sabem se os ataques estão ligados e qual os motivos dos mesmos. Do primeiro ataque uma família - pai, mãe e filha de 17 anos - ficaram gravemente feridos. "As vidas deles estão em perigo", afirmou um porta-voz da polícia.

Os ataques aconteceram perto do parque Prater e do interface de transportes de Praterstern. A região é também conhecida por albergar a maiori da pequena comunidade judaica de Viena, explica a Reuters.

"Cerca de meia hora depois aconteceu outra ataque e uma pessoa ficou também com a vida em risco. Não sabemos se os ataques têm ligação e os motivos não são claros", acrescenta o mesmo porta-voz, que referiu ainda que a polícia não sabe "nada" sobre o atacante, ou os atacantes, esclarecendo que a polícia está "à procura de um homem".

