Pub

Ainda não foram apurados os motivos do ataque. Atacante está em fuga

Um desconhecido atacou esta quarta-feira um grupo de transeuntes com uma faca, deixando pelo menos três gravemente feridos, numa zona pedestre do centro de Viena, perto do parque Prater, revelou a edição eletrónica do jornal Österreich.

De acordo com a polícia austríaca, que não apurou ainda a motivação para o ataque, o suposto atacante fugiu após as agressões com arma branca, cerca das 19:45 locais (18:45 em Lisboa).

A polícia continua a procurar o atacante.

Em atualização