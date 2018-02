Pub

A polícia de Nova Orleães informou que os dois tiroteios resultaram na sequência de confrontos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em dois tiroteios durante o tradicional desfile de Carnaval, na terça-feira, em Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos.

A polícia de Nova Orleães informou que os dois tiroteios resultaram na sequência de confrontos.

No primeiro incidente, pelas 15:30 (21:30 de terça-feira em Lisboa), junto ao bairro francês, no centro da cidade, uma pessoa ficou ferida na cabeça, encontrando-se em estado crítico. No mesmo incidente, uma segunda pessoa ficou ferida numa perna.

No segundo tiroteio, ocorrido uma hora mais tarde, numa das principais avenidas do centro da cidade, um homem de 30 anos foi atingido por várias balas.

"A minha filha está traumatizada. Nunca mais volto às celebrações do 'Mardi Gras', já não se pode aproveitar nada", disse uma mulher que assistia ao desfile ao jornal local The Times-Picayune.

"Sei que estas coisas acontecem, mas é uma loucura que tenha sido tão próximo do desfile", acrescentou um homem.

De influência francesa, o 'Mardi Gras', ou Terça-feira gorda, comemora-se em vários estados do sul dos Estados Unidos, sendo especialmente famoso o de Nova Orleães.