O exército norte-americano irá entregar as medalhas às famílias das vítimas mortais

O exército dos EUA vai atribuir medalhas a três dos estudantes mortos no recente massacre numa escola da Florida, pelos seus atos de heroísmo. Alaina Petty, Peter Wang e Martin Duque, todos estudantes na escola Marjory Stoneman Douglas, eram também cadetes do programa Junior Reserve Officers' Training Corps (JROTC).

O JROTC é um programa federal patrocinado pelas forças armadas norte-americanas e funciona nas escolas secundárias e por vezes noutros ciclos, nos EUA e em bases militares norte-americanas espalhadas pelo planeta.

A família de Alaina Petty recebeu a medalha no funeral da jovem, na passada segunda-feira, enquanto a família de Peter Wang receberá uma medalha também durante o funeral, esta terça-feira. Peter Wang será enterrado com o seu uniforme do programa JROTC e com a medalha ao peito. No entanto, uma segunda medalha será entregue à família, explica a CNN, citando Michael Maddox, porta-voz do exército.

O jovem Peter Wang, de acordo com testemunhas, foi alvejado várias vezes enquanto segurava uma porta para outros poderem fugir ao atirador que matou 17 pessoas.

A família de Martin Duque receberá a Medalha de Heroísmo durante o funeral, que decorrerá no sábado.

