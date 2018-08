Três dias, três primeiros lugares: Lula faz o pleno nas sondagens

A terceira e última sondagem da semana para as eleições brasileiras de 7 de Outubro volta a colocar Lula da Silva (PT), como líder absoluto nas intenções de voto. Na pesquisa do Instituto Datafolha, o antigo presidente surge com 39%, mais dois pontos do que nas estimativas de CNT/MDA e Ibope na semana passada. Jair Bolsonaro (PSL) está outra vez na frente no cenário sem Lula, seguido de Marina Silva (Rede).

Lula, cuja candidatura ainda está em análise no Tribunal Superior Eleitoral porque o ex-sindicalista foi condenado em segunda instância e cumpre pena de prisão, reúne 39% dos votantes, 20 pontos a mais do que Bolsonaro, com 19. Marina tem 8%, Geraldo Alckmin (PSDB) 6% e Ciro Gomes (PDT) 5%.

Sem o antigo presidente na equação, Bolsonaro chega a 22% e Marina a 16%. Ciro, do mesmo campo político de Lula, dobra a votação para 10%, enquanto Alckmin, de centro-direita, sobe para 9%. Só depois vem Fernando Haddad (PT), o provável substituto do líder nas sondagens, com 4%, tantos quantos Álvaro Dias (Podemos).

O Datafolha ouviu 8.433 cidadãos, mais do quádruplo das duas pesquisas concorrentes, de 313 municípios entre os dias 20 e 21.

Na sondagem do Ibope, divulgada ontem, Lula tinha 37%, Bolsonaro 18%, Marina 6%, Ciro e Alckmin 5%. Sem Lula, Bolsonaro subia a 20%, Marina a 12%, Ciro a 9%, Alckmin a 7%, Haddad a 4% e Álvaro a 3%.

Na CNT/MDA, Lula aparecia novamente com 37%, Bolsonaro com 19%, Marina 6%, Alckmin 5% e Ciro 4%. A empresa não previu cenário sem o antigo presidente.