Dois marinheiros ficaram feridos quando a ogiva explodiu ao ser lançada durante um treino

Um míssil explodiu quando estava a ser lançada durante um exercício da marinha de guerra alemã ferindo sem gravidade dois marinheiros. A ogiva provocou uma bola de fogo por cima do navio - Saxônia - que participava num treino junto à costa da Noruega e as imagens divulgadas do incidente mostram uma chuva de faíscas e detritos a cair no mar.

De acordo com um comunicado da marinha alemã, o sistema do míssil funcionou mal após ter sido dada a ordem de lançamento. No mesmo documento, o capitão do navio, Thomas Hacken, disse que a tripulação ficou "diante uma parede de fogo ardente e brilhante. O sistema de sprinklers (o sistema automático de extinção de incêndios) foi imediatamente ativado e a tripulação conseguiu apagar o fogo. Dois marinheiros ficaram em choque e a caixa de lançamento e a ponte do navio ficaram visivelmente danificadas".

Segundo a marinha, o míssil do tipo SM 2 não foi lançado devido a um defeito no sistema de propulsão, do qual não havia qualquer indício. O porta-voz da marinha lembrou, entretanto, que tinha sido lançado com sucesso um míssil pouco antes.

Após uma escala na Noruega, a fragata regressou à base naval de Wilhelmshaven, no Mar do Norte.