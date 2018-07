O famoso navio de cruzeiros Queen Elizabeth 2 vai ser inaugurado como hotel flutuante de luxo, no Dubai, quase uma década depois da sua última viagem marítima.

O colapso financeiro do Dubai, ao qual se seguiram anos de crescimento lento, quase afundou o projeto, mas as autoridades do emirado do Golfo, um ex-protetorado britânico, decidiram avançar com um restauro minucioso do navio ao ponto de reproduzirem a alcatifa dos anos 60, gastando mais de 100 milhões de euros.

Há três anos, a empresa governamental Ports, Customs e Free Zone Corp. assumiu o projeto, que marca a primeira incursão desta entidade na hotelaria.

O navio foi ligado à rede elétrica do Dubai, apesar de ainda flutuar nas águas do Golfo Pérsico.