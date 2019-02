Transações financeiras de Trump examinadas. Presidente queixa-se de "assédio"

Trump furioso com investigação do FBI

O comité dos serviços secretos da Câmara dos Representantes vai iniciar uma ampla investigação sobre as tentativas de influenciar a eleição presidencial americana de 2016, o que inclui um exame às transações financeiras de Donald Trump, anunciou o presidente do grupo, o democrata Adam Schiff na quarta-feira. O presidente reagiu pouco depois. "Ele é apenas um golpista político. Não haveria nenhuma razão para fazer isso".

Na quinta-feira, Trump voltou a criticar a decisão utilizando a sua ferramenta preferida, o Twitter. "Depois de ter encontrado zero sobre o conluio russo, agora o congressista Adam Schiff anuncia que vai olhar para todos os aspetos da minha vida, quer financeira, quer pessoal, apesar de não haver razões para fazê-lo. Nunca aconteceu antes! Assédio ilimitado ao presidente..."

Minutos depois afirmou que os democratas e os seus comités estão a "enlouquecer" e que os republicanos nunca fizeram o mesmo a Barack Obama. As eleições de Obama nunca estiveram sob suspeita nem nenhum dos seus próximos ou da sua campanha se declarou culpado ou foi condenado. Por outro lado, Donald Trump nunca tornou públicas as suas declarações de rendimentos.

Um dia depois de o presidente republicano ter advertido os democratas contra "investigações partidárias ridículas" no seu discurso anual sobre o Estado da União, Schiff disse que não se sentiriam "intimidados ou ameaçados pelo presidente". "Vamos fazer uma supervisão adequada", disse aos jornalistas após a primeira reunião do comité dos serviços secretos, que se realizou à porta fechada.

Negócios em Moscovo

Schiff disse que uma área de particular interesse relacionado com as investigações de Trump são as alegações de que os russos podem ter influência financeira sobre o presidente. "O nosso trabalho envolve certificar-se de que a política dos Estados Unidos está a ser conduzida pelo interesse nacional - não por qualquer envolvimento financeiro, influência financeira ou outra forma de compromisso."

"O Congresso tem o dever de expor a interferência estrangeira, responsabilizar a Rússia, garantir que as autoridades norte-americanas - incluindo o presidente - estejam ao serviço ao interesse nacional e, caso contrário, sejam responsabilizadas", disse Schiff em comunicado.

"Seguir o dinheiro, é o que Schiff está a fazer. É muito importante", comentou o analista político John Avlon na CNN.

Na véspera, a BuzzFeed divulgou 285 páginas de documentos, incluindo emails trocados entre o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, e Felix Sater, parceiro de negócios de Trump, sobre o projeto de construção de uma torre em Moscovo em 2015, quando Donald Trump já estava na corrida presidencial.

Declarações à porta fechada enviadas para Mueller

O comité aprovou a entrega à equipa do procurados especial Robert Mueller das transcrições de depoimentos realizados à porta fechada na investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016. Schiff deu cumprimento ao que anunciou no mês passado quando um segundo associado de Trump, Roger Stone, foi acusado de mentir ao Congresso.



Schiff disse que o painel divulgaria transcrições de todas as declarações após Roger Stone, um aliado de longa data de Trump, ser acusado de mentir ao Congresso sobre a campanha de Trump ter usado emails roubados com o intuito de prejudicar a candidata democrata, Hillary Clinton.

O procurador especial Robert Mueller teve acesso às transcrições, mas era necessária uma autorização formal para poder usá-los em qualquer processo judicial.