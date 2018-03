Pub

A Great Mills High School está encerrada mas diz que incidente está sob controlo

Um atirador disparou sobre dois alunos numa escola secundária no estado norte-americano de Maryland antes de ser atingido por um polícia - acabou por morrer no hospital. Uma adolescente está em estado grave e um rapaz em estado grave mas estável.

O xerife Timothy Cameron explicou aos jornalistas que o dia de escola DA Great Mills High School mal tinha começado quando o estudante, que não foi identificado, disparou sobre um rapaz e uma rapariga, também alunos.

Na página de Facebook da Great Mills High School, que é frequentada por cerca de 1600 alunos, um comunicado refere que houve "um trágico tiroteio" e que as autoridades já estão no local e o incidente "contido".

Jonathan Freese, um aluno da escola secundária onde decorreu o tiroteio, disse à CNN que estava preso na sala de aula. A polícia percorreu cada salaa, a retirar os alunos e a escoltá-los para o exterior, de acordo com o estudante. "Ainda estou a tremer", disse o jovem.

Segundo a CNN, este é o décimo sexto tiroteio em escolas norte-americanas só este ano. A violência com armas tem estado no centro do debate político e cívico no país depois de um jovem atirador ter matado 17 pessoas numa escola da Florida. O incidente acontece quatro dias de um grande protesto contra as armas, a Marcha Pelas Nossas Vidas, organizada por sobreviventes do liceu de Parkland.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.