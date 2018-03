Pub

A Great Mills High School está encerrada mas diz que incidente está sob controlo

Uma escola secundária no estado norte-americano de Maryland está encerrada devido a um tiroteio - os alunos estão a ser enviados para um local seguro. Segundo a Reuters, vários alunos ficaram feridos.

Na página de Facebook da Great Mills High School, que é frequentada por cerca de 1600 alunos, um comunicado refere que houve "um trágico tiroteio" e que as autoridades já estão no local e o incidente "contido".

O atirador e outras duas pessoas terão ficado gravemente feridas, disse o xerife de Saint Mary à televisão MSNBC. Segundo a televisão, os três feridos estão em estado crítico. A porta-voz do xerife, Julie Yingling, disse por seu lado à imprensa que não há vítimas mortais.

A nota refere ainda que os estudantes estão a ser levados para um ponto de reunião e que pais ou responsáveis dos alunos deverão dirigir-se ao auditório da Leonardtown High School.

Jonathan Freese, um aluno da escola secundária onde decorreu o tiroteio, disse à CNN que estava preso na sala de aula. A polícia está a percorrer cada sala, a retirar os alunos e a escoltá-los para o exterior, de acordo com o estudante. "Ainda estou a tremer", disse o jovem.

É também pedido aos alunos para não se dirigirem ao estabelecimento de ensino.

Segundo a CNN, este é o décimo sexto tiroteio em escolas norte-americanas só este ano. A violência com armas tem estado no centro do debate político e cívico no país depois de um jovem atirador ter matado 17 pessoas numa escola da Florida. O incidente acontece quatro dias de um grande protesto contra as armas, a Marcha Pelas Nossas Vidas, organizada por sobreviventes do liceu de Parkland.

(Em atualização)

