Pub

Um trabalhador português natural do concelho do Fundão e emigrado na Suíça morreu hoje depois de ter sofrido graves lesões num acidente de trabalho, registado na terça-feira no Cantão de Vaud

"A informação que temos é que ele acabou por não resistir e, infelizmente, a morte já está confirmada. É uma perda grande, que lamentamos muito, porque estamos a falar de um filho da terra", referiu à agência Lusa, José Gravito, presidente da Junta de Lavacolhos, de onde a vítima mortal era natural.

Segundo José Gravito, a vítima mortal - Carlos Barroca Martins, 55 anos, casado e com uma filha - já estava há alguns anos a trabalhar na Suíça, mas regressava mais do que uma vez por ano ao Fundão, onde tinha casa, e a Lavacolhos, onde nasceu e onde a mãe reside.

De acordo com a página da Internet "Portugueses na Suíça", que cita um comunicado da polícia do Cantão de Vaud, o acidente aconteceu numa obra situada entre Rossinière e Château d'Oex, na terça-feira, cerca das 16 horas, quando uma plataforma por cima de uma galeria da linha de comboios do MOB (Montreux Oberland Benrnois) cedeu.

De acordo com a informação, além do trabalhador natural do Fundão, estavam na plataforma mais um português de 41 anos e um francês de 52 anos, que também ficaram feridos.