Condenado a 26 penas de prisão perpétua, o "o chefe dos chefes" da Cosa Nostra, estava preso desde 1997, suspeito de matar dezenas de pessoas, entre as quais dois juízes

Toto Riina, que inspirou o escritor Mario Puzo na obra O Padrinho, morreu na madrugada desta sexta-feira, na prisão de Parma, a norte de Itália. Riina, 87 anos, considerado o maior mafioso do século XX, tinha cancro e estava há cinco dias em coma induzido. Estava detido desde 1993 pela morte de mais de 150 pessoas, incluindo a dos juízes de combate à máfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, responsáveis por levar mais de 300 mafiosos a julgamento em 1987. Riina foi também o mandante de atentados à bomba em Roma, Milão e Florença, que mataram dez pessoas.

Numa conversa intercetada pela polícia em julho passado, quando fez um pedido, que lhe foi recusado, para ser libertado devido à gravidade da doença, Toto Riina dizia que não se "arrependia de nada". "Nunca poderão lidar comigo, mesmo que me condenem a três mil anos de prisão", disse.

O governo italiano permitiu à família estar com Riina nos últimos dias. "Não é Toto Riina para mim, é apenas o meu pai. E desejo-te um feliz aniversário, papá, neste dia triste mas importante. Amo-te", escreveu um dos seus filhos, Salvatore, no Facebook nesta quinta-feira, dia do aniversário do criminoso. Outro dos filhos está também preso pelo assassinato de quatro pessoas.

Apelidado de "A Besta", Toto Riina começou a sua carreira criminosa nas ruas de Corleone, Sicília, depois da II Guerra Mundial. Riina usufruiu de um período económico florescente para o grupo de crime organizado Cosa Nostra, ou "Coisa Nossa", baseado no tráfico de heroína para a América do Norte e na corrupção do poder político em Palermo e Roma. No entanto, devido à sua violência e barbárie, centenas de mafiosos romperam o seu código de silêncio nos anos 80 e 90 e testemunharam contra ele, permitindo aos magistrados Giovanni Falcone e Paolo Borsellino descobrir os segredos escondidos da Cosa Nostra e processar seus líderes pelos crimes de seus operacionais.

A prisão de Riina em janeiro de 1993, em Palermo, após mais de 20 anos como fugitivo, aconteceu poucos meses depois de Falcone e Borsellino terem morrido numa explosão por sua ordem e coincidiram com a tumultuosa queda do sistema político corrupto pós-guerra da Itália. Desde então, Riina esteve detido sob medidas de alta segurança com pouco acesso a sua família, Recusando-se a cooperar com os investigadores até o fim, os segredos de Riina agora nunca serão conhecidos.

Dado vários apelidos ao longo dos anos - "Toto", "Shorty", a Besta entre eles - Riina tinha 13 anos de idade, quando seu pai, um agricultor pobre, morreu ao tentar remover explosivos de uma bomba da guerra.

Quando tinha 19 anos, matou um homem durante uma luta de gangues em Corleone e passou seis anos na prisão, um rito de passagem para um mafioso.

Quando voltou para Corleone, Toto Riina e o seu amigo de infância, Bernardo Provenzano, que lideraria Cosa Nostra após a prisão de Riina, ficaram sob a influência de Luciano Leggio.

Leggio assumiu a mafia Corleone com Riina e Provenzano ao seu lado, matando o chefe da mafia da cidade, médico médico Michele Navarra, em 1958.

