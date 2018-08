Torra desbloqueia governo retirando nomes de presos e exilados

O presidente da Generalitat, Quim Torra, resolveu acabar com o bloqueio à formação do governo catalão, optando por retirar das nomeações os nomes dos quatro consellers que o governo espanhol tinha vetado por estarem ou detidos ou exilados.

Os detidos Jordi Turull e Josep Rull e os exilados Lluís Puig e Toni Comín estavam nomeados para voltar a assumir as pastas que tinham no governo do ex-presidente Carles Puigdemont, que foi demitido após a entrada em vigor do artigo 155 da Constituição espanhola, que na prática suspendeu a autonomia da Catalunha.

Diante do veto do governo espanhol, Torra resolveu então nomear quatro pessoas que não têm qualquer problema com a justiça. Elsa Artadi, próxima de Puigdemont, ficará com a pasta da Presidência e será porta-voz do governo catalão, em lugar de Turull. Nas nomeações iniciais, devia ficar com a pasta de Empresa e Conhecimento, que nesta remodelação ficará a cargo de Àngels Chacón.

Damià Calvet fica com o Território que antes era de Josep Rull, enquanto Laura Borràs ficará com a Cultura, pasta que era de Lluis Puig, que se exilou na Bélgica para evitar responder diante da justiça espanhola por rebelião, sedição e peculato na organização do referendo de 1 de outubro e consequente declaração unilateral de independência. Finalmente, Alba Vergès será a responsável pela Saúde, substituind Toni Comín que também está na Bélgica.

Quim Torra nomeou os novos consellers depois de o governo espanhol, liderado por Mariano Rajoy, ter anunciado que não ia publicar no Diário Oficial da Generalitat (equivalente na Catalunha ao Diário da República em Portugal) os nomes dos primeiros nomeados, por considerar que não se ajustavam à legalidade.