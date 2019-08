Tornado provoca grandes estragos no Luxemburgo. Não há portugueses feridos

A expressão "ideologia de género", ultimamente tão brandida por alguns setores da direita ocidental, tem a sua génese em escritos do cardeal Ratzinger, antes de se tornar Papa. E nasceu do combate ao feminismo. "Atualmente considera-se a mulher como um ser oprimido; a libertação da mulher serve de centro nuclear para qualquer atividade de libertação tanto política como antropológica com o objetivo de libertar o ser humano de sua biologia", escreveu Ratzinger em 1997. "Distingue-se então o fenómeno biológico da sexualidade das suas formas históricas, às quais se dá o nome de "género", mas a pretendida revolução contra as formas históricas da sexualidade culmina numa revolução contra os pressupostos biológicos. (...) Tudo isso, no fundo, dissimula uma insurreição do homem contra os seus limites como ser biológico. Opõe-se, no limite, a ser criatura. O ser humano tem que ser seu próprio criador, versão moderna de aquele "serei como deuses": tem que ser como Deus."