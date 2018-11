Blair diz que vai "fazer tudo para evitar o brexit"

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair disse na Web Summit ser totalmente contra o brexit e que fará tudo para travar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). "É possível travá-lo. Não é do nosso interesse político nem económico, vai enfraquecer a Inglaterra e a Europa", afirmou o antigo líder do governo trabalhista britânico.

Falando ainda do que pode acontecer quanto ao futuro dos britânicos em relação ao brexit, disse que Theresa May está a tentar um acordo, mas admitiu ser muito difícil uma saída que não seja "dolorosa". "Se a saída é dolorosa, porque não perguntar às pessoas se querem prosseguir com a saída?", questionou. Tony Blair, que dirigiu o governo britânico durante dois mandatos, de 1997 a 2007, disse que "se Theresa May conseguir um acordo isso pode fazer que haja novas eleições gerais. Vamos assumir que não querem uma eleição, acho que ao menos temos de voltar a ouvir as pessoas".

Sempre com argumentos contra a saída britânica da União Europeia, Tony Blair disse que "nenhum brexit é uma boa ideia. Antes de se seguir por algum caminho, voltem a perguntar aos britânicos: como é que o Reino Unido vai conseguir avançar ao sair do mercado da UE." O Reino Unido vai deixar a UE em março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votar a favor do brexit.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu hoje de manhã na residência oficial Tony Blair, encontro em que foram analisadas as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo fonte oficial do executivo português, no encontro, que durou cerca 40 minutos, além do brexit, foram analisadas as principais questões da União Europeia e da agenda internacional.