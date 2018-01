Pub

Todos os 50 passageiros do barco-casino que ardeu no domingo em Tampa Bay, Florida, nos Estados Unidos, foram resgatados, afirmou a polícia local.

O canal de televisão WFLA tinha revelado anteriormente que pelo menos uma pessoa estava desaparecida na sequência de um incêndio que deflagrou a bordo de um barco-casino, onde seguiam 50 passageiros.

O incêndio ocorreu cerca das 21.00, hora de Lisboa, num momento em que o barco estava ainda próximo da costa e depois de terem sido detetados problemas mecânicos.

De acordo com o chefe de polícia de Port Richey, todos os passageiros e tripulação foram retirados com segurança pouco depois do incêndio ter deflagrado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

À Associated Press, a mesma fonte adiantou que a maioria dos passageiros se queixou sobretudo de dores no peito por inalação de fumos.