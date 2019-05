Tiroteio perto de 'resort' de Donald Trump na Florida

Um tiroteio foi registado hoje próximo de uma propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Sunny Isles Beach, Florida, e está a ser investigado pelas autoridades.

De acordo com o jornal The Miami Herald, o tiroteio aconteceu durante a tarde de hoje nas imediações do 'resort' internacional pertencente a Donald Trump, mas o Presidente norte-americano não estava presente no local.

As autoridades estão a investigar o incidente e a agência Associated Press escreve que aparentemente não há qualquer motivação ligada a Trump.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Testemunhas citadas pelo The Miami Herald referem um desacato numa rua na propriedade de Trump, mas a publicação relaciona os distúrbios com o festival de música Rolling Loud, que termina hoje no estádio Hard Rock, em Miami Gardens.