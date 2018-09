Tiroteio nos EUA faz um morto e 20 feridos em festival

New Jersey

Na madrugada deste domingo, um tiroteio no festival Art All Night, em Trenton, New Jersey, fez uma vítima mortal e 20 feridos.

O tiroteio aconteceu um pouco antes das três da manhã. Várias pessoas foram baleadas e levadas para o hospital, refere o site Vancouver Courier. que cita o tenente Darren Zappley.

De acordo com o jornal local The Trentonian, as autoridades confirmaram que a vítima mortal é um dos autores dos disparos. Entre os feridos, quatro estão em estado crítico, um dos quais é uma criança, de 13 anos.

O festival Art All Night foi cancelado no seguimento do tiroteio

O procurador do condado de Mercer, Angelo Onofri, afirmou, em conferência de imprensa, que dois suspeitos começaram a disparar no festival de arte, música, e gastronomia, onde estavam cerca de mil pessoas, avança a Associated Press. Um dos suspeitos morreu e o outro foi detido, acrescentou Onofri.​​​​​

"Estamos muito chocados. Estamos profundamente entristecidos. Os nossos corações doem e os nossos olhos estão húmidos mas a nossa dedicação e o empenho para construir um Trenton [capital do Estado de Nova Jérsia] melhor através da comunidade, da criatividade e da inspiração nunca vão desvanecer, nem esta noite, nem nunca", escreveram os organizadores do festival nas redes sociais.

Com Lusa