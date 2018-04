Pub

Polícia respondeu a tiroteio em São Bruno, há quatro feridos. Autora estará morta, confirmou o chefe da polícia de São Bruno, em conferência de imprensa

A mulher suspeita de ser a autora de um tiroteio na sede do YouTube ter-se-á suicidado, indica a polícia. Foram encontradas quatro vítimas que foram conduzidas para o hospital, confirmou Ed Barberini, chefe da polícia de São Bruno, Califórnia.

Em conferência de imprensa, realizada às 22.30 (hora de Lisboa), o chefe da polícia confirma que receberam vários telefonemas de alerta às 12.45 (hora local, 20.45 em Lisboa). "Entramos à procura do possível atirador", confirmou. Na busca pelas instalações encontraram quatro pessoas feridas, cujo estado de saúde é ainda desconhecido, mas que foram todas encaminhadas para o hospital. Pouco depois, "encontramos a pessoa que achamos que possa ser o suspeito, morta, com um ferimento provocado pela própria", confirmou Ed Barberini.

Três dos feridos serão um homem, de 36 anos, em estado grave, uma mulher, de 32 anos, em estado crítico e uma outra mulher de 27 anos com ferimentos ligeiros. Os dados são avançados pela ABC.

Segundo a CBS, o porta-voz do Hospital Geral de São Francisco, Brent Andrew confirmou que vários feridos chegaram ao hospital, mas não conseguiu indicar um número. Já o hospital universitário de Stanford confirmou que recebeu "quatro ou cinco" feridos deste incidente.

No Twitter já há vários relatos do tiroteio. A polícia não confirmou oficialmente se existe de facto alguém armado na zona, mas respondeu partindo do princípio que sim.

No Twitter existem já vários vídeos e imagens da polícia no local.

As autoridades confirmaram pouco mais tarde que estavam a responder a uma situação com "um atirador ativo" e pedem à população que não se aproximem do edifício.

Trabalham no edifício cerca de 1700 pessoas.

O edifício sede do YouTube | Google Street View

Outros relatos dão conta que o edifício está a ser evacuado, com os funcionários a saírem de mãos para o ar e a serem verificados pela polícia.

A Google, que detém o YouTube, escreveu no Twitter que está a colaborar com as autoridades.

As televisões norte-americanas estão a acompanhar a situação em direto como é o caso da ABC.

O presidente dos EUA, Donald Trump já escreveu no Twitter que está a acompanhar a situação.

São Bruno é uma cidade nos arredores de São Francisco.

