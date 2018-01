Pub

Polícia fechou ruas. Possibilidade de ato terrorista afastada, mas criminalidade está a aumentar

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram hoje feridas na sequência de um tiroteio em Amesterdão, capital da Holanda, informou a polícia local na sua conta oficial da rede social 'Twitter'.

Segundo a imprensa local, a polícia procura "vários homens" que estão em fuga.

"Tiroteio na rua Grote Wittenburgerstraat: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais devido aos ferimentos", informa a polícia de Amesterdão numa publicação feita no Twitter cerca das 19:30.

De acordo com as autoridades, as ruas na envolvente estão cortadas e no local já estão as equipas de socorro.

O tiroteio não está a ser tratado como ato terrorista pelas autoridades, mas é o segundo em três meses naquela zona, informam jornais locais.

O jornal De Telegraaf acrescenta que o morto neste tiroteio - que ocorreu perto de um parque infantil, a leste da cidade e a cerca de dois quilómetros da estação central de Amesterdão -, foi um jovem, de acordo com testemunhos recolhidos no local.

As equipas de socorro chegaram àquela rua minutos depois dos tiros, suportadas por várias ambulâncias e um helicóptero.

A agência noticiosa Efe adianta que este é o segundo tiroteio com vítimas mortais naquela zona de Amesterdão num espaço de três meses, sendo que em novembro passado um adolescente de 19 anos foi ali assassinado a tiro. Com Lusa