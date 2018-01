Pub

Polícia fechou ruas. Equipas de emergência estão no local. Tiroteio aconteceu na zona de Wittenburgerstraat

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram hoje feridas na sequência de um tiroteio em Amesterdão, capital da Holanda, informou a polícia local na sua conta oficial da rede social 'Twitter'.

Segundo a imprensa local, a polícia procura "vários homens" que estão em fuga.

"Tiroteio na rua Grote Wittenburgerstraat: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais devido aos ferimentos", informa a polícia de Amesterdão numa publicação feita no Twitter cerca das 19:30.

De acordo com as autoridades, as ruas na envolvente estão cortadas e no local já estão as equipas de socorro.

Dando conta do início de uma investigação sobre as causas do tiroteio, a polícia indica que vai dar "mais informações assim que possível".