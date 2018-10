Tiroteio faz 8 mortos. "Tem pouco a ver" com leis das armas, diz Trump

Quatro mortos em tiroteio numa festa de aniversário no sul do Texas

Um tiroteio numa sinagoga da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, EUA, fez, pelo menos, oito mortos, avança a KDKA, estação de televisão local, filiada da CBS. A polícia deteve o autor do tiroteio.

A polícia pediu aos residentes de Squirel Hill, onde está localizada a sinagoga Tree of Life, para ficarem em casa depois de uma troca de tiros entre os agentes e o atirador, diz o mesmo canal. A polícia terá sido recebida com disparos e obrigada a usar os seus veículos como escudo. Quatro agentes ficaram feridos assim como o atirador.

Atirador identificado

De acordo com os meios de comunicação norte-americanos, o tiroteio aconteceu na sinagoga numa altura em que os fiéis estavam reunidos para uma cerimónia. O atirador acabou por entregar-se à polícia.

A estação de televisão KDKA cita fontes policiais para noticiar que o indivíduo entrou no edifício a disparar indiscriminadamente e a gritar: "todos os judeus têm de morrer". Terá usado uma arma semiautomática AR-15 e várias pistolas, avança a NBC News.

O canal KDKA avança que o suspeito já foi identificado pelas autoridades como sendo Robert Bowers, de 48 anos.

Trump defende pena de morte

"É terrível", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, aos jornalistas. "E é terrível o que está a acontecer com o ódio no nosso país e em todo o mundo. Alguma coisa tem de ser feita", afirmou.

Para Trump, o que aconteceu na sinagoga de Pittsburgh "tem pouco a ver" com as leis de acesso às armas do país. Afirmou também que se houvesse seguranças armados no interior do templo "talvez tivéssemos uma situação bastante diferente".

"Quando as pessoas cometem atos como este, deveriam ser condenados à morte", defendeu o presidente norte-americano.

"Qualquer um que faça uma coisa dessas com pessoas inocentes que estão no templo ou na igreja devia sofrer o preço final. Eles devem pagar o preço final", reforçou Trump perante os jornalistas, antes de entrar no Air Force One com destino a Indianapolis.

Numa primeira reação, na rede social Twitter, Trump referiu que estava a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos em Pittsburgh e deixou um aviso: "As pessoas que estão na área de Squired Hill devem permanecer protegidas. Parece que há muitos mortos. Cuidado com o atirador", escreveu.

O Departamento de Segurança Pública de Pittsburgh alertou para o facto de existir efetivamente um "atirador ativo" e para as pessoas "evitarem a zona".

O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, fala em "tragédia absoluta". "Estes atos de violência sem sentido não são quem nós somos como americanos", afirmou no Twitter.

Atualizado às 18:36.