Tiroteio em sinagoga nos EUA faz pelo menos 8 mortos. Atirador está detido

As autoridades da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, EUA, estão a responder em massa a um tiroteio numa sinagoga, de acordo com meios de comunicação norte-americanos. A KDKA, estação de televisão local, filiada da CBS, avança que estão confirmados oito mortos. Inicialmente avançou com sete vítimas mortais. A polícia já deteve o autor do tiroteio.

A polícia pediu aos residentes de Squirel Hill, onde está localizada a sinagoga Tree of Life, para ficarem em casa depois de uma troca de tiros entre os agentes e o atirador, diz o mesmo canal. A polícia terá sido recebida com disparos e obrigada a usar os seus veículos como escudo. Três agentes terão ficado feridos.

De acordo com os media norte-americanos, o tiroteio aconteceu na sinagoga, onde os fiéis estavam reunidos para uma cerimónia. A estação de televisão KDKA cita fontes policiais e afirma que o indivíduo entrou no edifício a gritar: "todos os judeus devem morrer".

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos em Pittsburgh e deixou um aviso: "As pessoas que estão na área de Squired Hill devem permanecer protegidas. Parece que há muitos mortos. Cuidado com o atirador", escreveu no Twitter.

O Departamento de Segurança Pública de Pittsburgh alertou para o facto de existir efetivamente um "atirador ativo" e para as pessoas "evitarem a zona".

O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, refere-se a uma situação muito grave e apela a que as pessoas evitem a zona da sinagoga Tree of Life.

Em atualização.