12 mortos em tiroteio num restaurante na Califórnia

Doze pessoas morreram num tiroteio e outras doze ficaram feridas, num restaurante em Thousand Oaks, na Califórnia, EUA, confirmou o xerife do condado de Ventura, Geoff Dean. O atirador foi encontrado morto no local. Tudo aconteceu por volta das 23:20, hora local, 07:20 em Lisboa, quando a polícia recebeu o alerta para um tiroteio no restaurante Borderline Bar & Grill. No local estariam perto de 200 pessoas.

O xerife sargento do condado de Ventura, Eric Buschow, disse ao canal KABC que o atirador está morto no interior do estabelecimento. "Há sangue por todo o bar", descreveu.

As autoridades confirmaram que estavam "centenas" de pessoas dentro do bar quando o tiroteio começou. Foram chamadas quatro ambulâncias para o local para tratar os feridos. O vice-xerife que morreu no local foi identificado como sargento Ron Helus, de 29 anos. Foi o primeiro a chegar ao local, cinco minutos depois do primeiro alerta, acabou morto mal entrou no bar.

A descrição é de que o homem armado chegou e disparou contra o segurança que estava à porta, dirigindo-se depois para a caixa. Testemunhas referem que o atirador lançou bombas de fumo e levava uma arma de mão grande.

Um porta-voz do departamento do xerife, o capitão Garo Kuredjian, forneceu uma estimativa preliminar de mais de 11 feridos e disse ainda que "esse número irá aumentar".

O restaurante bar que se intitula como "a maior pista de dança da cidade", nos arredores de Los Angeles, tinha uma festa a decorrer. Uma testemunha disse à KABC-TV que estava a divertir-se no bar, quando um homem entrou aos tiros na sala.

Segundo a BBC, pelo menos 200 pessoas estavam dentro do bar, onde assistiam a uma noite universitária de música country. As televisões locais mostram pessoas a serem retiradas da zona, aparentemente com ferimentos de bala. Testemunhas descreveram uma cena de pânico no interior do bar. As pessoas usaram cadeiras para partir as janelas e assim conseguirem fugir, enquanto outras se esconderam no interior das casas de banho.

Em atualização