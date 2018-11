Tiroteio em escola nos EUA afinal foi falso alarme

A informação de um tiroteio num liceu nos EUA deixou as autoridades em alerta m Pender County, na Carolina do Norte. No entanto, duas horas e meia depois do primeiro alerta ter sido dado (06.30, hora local, 11.30 em Lisboa), foi possível determinar que não existe nem atirador, nem arma no local, refere a página oficial da rede de escolas públicas locais, no Twitter.

Foram ouvidos barulhos no liceu Topsail, mas a situação acabou por não ser de risco.

À revista Time uma operadora do serviço de emergência respondeu apenas que estava tudo demasiado ocupado neste momento e que "todas as unidades" estavam a tentar "prender a pessoa" que causou o tiroteio. As autoridades não encontraram nem armas, nem atirador no local, acabando por concluir que se tratou de falso alarme.

A rede de escolas públicas esteve a dar informações aos pais sobre se podem ou não ir buscar as crianças aos autocarros de transporte. Sobre o tiroteio apenas confirma que foi dado o alerta e que está a ser feito tudo para manter as crianças em segurança.

Notícias atualizada às 14.02 quando foi confirmado que se tratou de um falso alarme