Tiroteio em escola de Indianápolis fere uma criança e um adulto

Tiroteio em escola do Texas matou 10 pessoas e feriu outras 10

Um tiroteio numa escola em Noblesville, nos subúrbios a norte de Indianápolis, no Estado norte-americano de Indiana, provocou hoje dois feridos, revelou hoje a polícia, que deteve já o único suspeito do incidente.

O porta-voz da polícia, Bryant Orem, referiu que as duas vítimas no tiroteio, um adulto e uma criança, foram encaminhadas para dois hospitais em Indianápolis, porém sem revelar quaisquer dados sobre o grau dos ferimentos.

Bryant Orem declarou ainda que a polícia acredita que o suspeito agiu sozinho.

Imagens captadas por um helicóptero mostram estudantes a serem conduzidos para autocarros, que os transportaram para o ginásio da escola, para que as famílias os possam recolher.

Este tiroteio ocorre uma semana depois de um outro ocorrido numa escola em Santa Fé, no Estado norte-americano do Texas, no qual morreram oito estudantes e dois professores.